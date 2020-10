Cinema Lumière, continua la programmazione di “Lacci”

Al Cinema Lumière continua con la programmazione del film di apertura del Festival di Venezia: LACCI. Regia di Daniele Luchetti.

Un film con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno. Il film è tratto dall’omonimo acclamato romanzo di Domenico Starnone, il quale ha partecipato alla stesura della sceneggiatura insieme a Daniele Luchetti e Francesco Piccolo. Dopo undici anni, un film italiano ha aperto il Festival di Venezia. L’ultimo era stato Baarìa di Giuseppe Tornatore nel 2009. Durata: 100′.

Dalla prossima settimana entra in programmazione. THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE. Regia di Yuval Adler. Un film con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jeff Pope. Titolo originale: The Secrets We Keep. Genere Thriller, Drammatico, – USA, 2020.

La programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 6 ottobre – ore 21,15: LACCI

MERCOLEDÌ 7 ottobre – ore 2,15: LACCI

GIOVEDÌ 8 ottobre – ore 21,15: LACCI (seconda settimana)

VENERDÌ 9 ottobre – ore 21,15: LACCI

SABATO 10 ottobre – ore 19,15: LACCI- 21,30: LACCI

DOMENICA 11 ottobre – ore 17,00: LACCI – 19,15 LACCI – 21,30: LACCI

LUNEDÌ 12 ottobre: NON CI SONO PROIEZIONI. Quest’anno, normalmente, il giorno di riposo è Lunedì.

MARTEDÌ 13 ottobre – ore 21,15: LACCI

MERCOLEDÌ 14 ottobre – ore 2,15: LACCI (ultima proiezione)

GIOVEDÌ 15 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NACOSTE

VENERDÌ 16 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NACOSTE

Nel caso che nel DPCM prossimo ci siano limitazioni di orario, gli orari di programmazione potrebbero subire variazioni. Vi terremo informati.

Per informazioni: telefono 0141.413630 (segreteria telefonica – solo orari) – 333.5931921 (responsabile per informazioni o comunicazioni). Pagina Facebook al nome Lumiere, sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com – mail: lumiereasti@gmail.com