Che fine hanno fatto i Bitcoin?

Negli ultimi periodi si sente parlare un po’ meno di Bitcoin, la famosa moneta virtuale che è stata al centro dell’interesse di tanti investitori negli scorsi anni, ma questo silenzio non vuol dire che sia tramontato il boom delle criptovalute. Anzi, il Bitcoin guida una piccola ma interessante platea di monete virtuali che promettono di essere al centro dei prossimi investimenti nel 2021.

Quali sono i nuovi trade per investire con le monete virtuali

Una delle prove principali della vitalità non solo del Bitcoin ma anche delle altre criptovalute è data dalla recente comparsa di nuovi trade che offrono ai propri utenti la possibilità di fare trading con le monete virtuali. Rispetto agli operatori precedenti, questi trade recenti gestiscono diversi tipi di nuove valute, quindi non solo Bitcoin, che resta quello più famoso, ma anche le altre che stanno riscuotendo sempre più successo, come l’Aeternity, il Qtum, il Lisk, il Neo e lo Iota. Uno degli aspetti positivi di questi operatori appena sbarcati sul mercato è quello di permettere ai clienti di effettuare anche piccoli investimenti economici, allargando la possibilità di guadagni a chi non ha un budget molto elevato. I nuovi trader sono tutti autorizzati dalle autorità competenti, oltre ad avere ottimi sistemi di sicurezza che garantiscono protezione dei dati e del denaro degli utenti. Inoltre la semplicità del funzionamento delle piattaforme messe a disposizione dai nuovi trade rende davvero facile e intuitivo il loro utilizzo.

Come scegliere il trade migliore per le proprie esigenze

Ovviamente occorre riuscire a scegliere l’operatore migliore per le proprie esigenze, analizzando con cura quali sono le caratteristiche di ciascuno di essi, così da capire a quale affidare il proprio denaro. Ma quali sono le peculiarità principali alle quali prestare attenzione prima di scegliere la piattaforma definitiva? È scontato che sia necessario che si tratti di un intermediario autorizzato, ma è molto importante anche verificare quali sono i costi di commissione applicati dalla piattaforma, sui quali i trade di nuova generazione propongono promozioni davvero molto interessanti. Inoltre è sempre un’ottima idea scegliere un operatore che offra la possibilità di aprire un conto demo per allenarsi in un ambiente virtuale protetto, così da riuscire a prendere dimestichezza con la materia e solo successivamente investire reale denaro per accumulare i primi guadagni. Se si è alle primissime armi, è importante anche studiare a livello teorico il funzionamento dei Bitcoin, sfruttando i corsi disponibili sulle varie piattaforme di elearning; ad esempio, puoi ottenere il corso Bitcoin su Bitvavo per imparare a muovere i primi passi nel trading e a evitare rischi. Infine è indispensabile contare su una consulenza puntuale e costante da parte del trade scelto per scoprire quali siano le criptovalute migliori sulle quali investire.

I numeri del successo del Bitcoin

Il Bitcoin, ovviamente, resta una scelta sempre molto vantaggiosa perché può essere considerato non solo il precursore delle criptovalute ma anche il leader di questo mercato. Attualmente un Bitcoin vale poco più di 9mila euro ed è un dato destinato ad aumentare, almeno secondo quelle che sono le previsioni degli esperti del settore. Durante il lockdown il valore di questa moneta era drasticamente crollato ma subito dopo il 4 maggio la crescita delle quotazioni è stata esponenziale. Gli studi di settore sono concordi nell’indicare che il Bitcoin resterà un grande protagonista dei mercati finanziari dei prossimi mesi ma che pure le altre criptovalute apriranno degli importanti scenari di investimento. Il segreto, dunque, è individuare la piattaforma più idonea per avere il supporto necessario soprattutto se si è un investitore alle prime armi, che ancora non sa muoversi bene in questo modo così affascinante ma altrettanto complesso che è quello del trading online.