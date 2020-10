Casi di positività al Covid alla scuola Dante di Asti, in quarantena due classi

Alla scuola primaria Dante di Asti si sono verificati casi di positività al Covid.

La notizia che era già trapelata nel primo pomeriggio di oggi, è stata confermata a margine della conferenza stampa tenutasi in comune sulla sensibilizzazione al corretto uso delle mascherine a cui hanno partecipato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero e il commissario straordinario Giovanni Messori Ioli.

Si tratta di due fratelli che sono risultati positivi in seguito alla positività della mamma; le due classi degli studenti sono state messe in quarantena in attesa degli accertamenti e dell’esecuzione dei tamponi su tutti gli studenti. E’ stato chiuso anche il doposcuola che frequentava uno dei due bambini.

Ma dal fronte scuola arrivano anche buone notizie: sono risultati tutti negativi gli studenti della Martiri sottoposti a tampone dopo che una delle insegnanti era risultata positiva in seguito alla partecipazione ad una gita extrascolastica.