Canelli, nuove disposizioni per l’apertura della Biblioteca Monticone

Sono state comunicate le nuove disposizioni per l’apertura della Biblioteca Monticone di Canelli.

L’ingresso degli utenti non è più soggetto a prenotazione, ma sarà contingentato per consentire il distanziamento a massimo di 2 utenti per volta (più due minori accompagnati). La permanenza nei locali non dovrà superare i 30 minuti.

Confermate le prescrizioni imposte per l’accesso ai locali comunali durante l’emergenza covid 19: l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani con il liquido posto all’entrata delle sale.

“Invitiamo a considerare le indicazioni non come un limite, ma come un’opportunità per accedere in sicurezza e poter comunque continuare ad usufruire dei prestiti; sicuramente la compagnia di un buon libro può aiutarci a superare il delicato periodo che stiamo attraversando” si legge sulla nota della Biblioteca che conclude: “Nell’attesa di poter nuovamente organizzare incontri con l’autore, eventi e le nostre consolidate proposte, il team della biblioteca ringrazia per la collaborazione e non mancherà di aggiornarvi con le prossime novità.”