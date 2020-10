Canelli, donazione di igienizzante dalla Pernod Ricard: il grazie dell’Amministrazione Comunale”

Riceviamo e pubblichiamo

“La Città di Canelli ringrazia Pernod Ricard Italia per aver donato all’Amministrazione Comunale una seconda produzione di igienizzante, ben 1.240 litri.

In accordo con l’Azienda Donante l’igienizzante verrà distribuito, oltre che alla casa di riposo Città di Canelli “Giulio e Rachele Bosca”, alle Associazioni Locali e di Volontariato presenti sul territorio.

Un sentito ringraziamento per l’ulteriore gesto di generosità alla Direzione dell’Azienda e a tutti i Dipendenti che si sono adoperati affinché la donazione potesse realizzarsi.”