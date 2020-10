Canelli, avviso per la gestione dell’area verde Parco Massimo Boncore.

L’Amministrazione Comunale di Canelli ha pubblicato in data 13 ottobre 2020 l’avviso per la gestione finalizzata alla valorizzazione e manutenzione dell’area verde denominata “Parco Massimo Boncore”.

Sarà possibile presentare domanda in forma scritta al Comune di Canelli, via Roma n.37 all’Ufficio Protocollo o posta certificata comune.canelli@pec.it.

La volontà di dare in gestione il parco a soggetti terzi nasce dalla consapevolezza dell’Amministrazione che la cura da parte di un gestore dell’area verde potrà certamente migliorare la fruibilità del parco ai cittadini, visti i noti fenomeni di atti di vandalismo perpetrati in passato a danno delle strutture presenti al Parco Boncore.

La Città di Canelli interverrà a proprie spese nella realizzazione dell’impianto di irrigazione, e nella posa di nuove essenze nonché nella installazione di un nuovo parco giochi.

Di seguito il link per il bando https://comune.canelli.at.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=696