Canelli, apertura della mostra di pittura “diSegni & Colore” con opere di Gino Vercelli

Venerdì 16 ottobre, a Canelli, aprirà, con il patrocinio del comune di Canelli, la mostra di pittura “DiSegni & Colore” di Gino Vercelli.

Gino Vercelli nasce il 17-06-1961 a Mombercelli (AT).

Si iscrive all’Istituto Statale d’Arte che termina nel 1978 diplomandosi Maestro d’Arte. Dal 1981 al 1988, alterna l’attività di grafico pubblicitario alla realizzazione di brevi storie per “Boy Music” della Rizzoli, per la “Edifumetto” di Renzo Barbieri e per “Lancio Story”. Il suo esordio alla Sergio Bonelli Editore avviene tramite lo “Staff di If” nel 1988, quando realizza la storia “Operazione Godzilla”, per il quadrimestrale “Zona X”. Nel 1989 entra a far parte del gruppo di disegnatori di Martin Mystére . Nel Marzo 1996 pubblica lo speciale “Prigioniero del futuro” dove Martin Mystére incontra Nathan Never, seguito nel 2001 dal secondo speciale intitolato “Il segreto di Altrove”. Suo è il primo numero di un nuovo personaggio della Sergio Bonelli Editore uscito del 1999 chiamato “Jonathan Steele”, a cui collabora sino alla chiusura della serie. Passa poi alla testata “Nathan Never” , successivamente disegna la mini-serie “Dipartimento 51” e poi “ Dampyr “ e “ Zagor “.

Vercelli è uno dei fondatori della scuola “Scuola di Fumetto di Asti” per la quale ha curato il libro “Musica e Nuvole, le canzoni di Paolo Conte a fumetti”.

Con il giornalista Armando Brignolo ha realizzato il libro a fumetti “Van Gogh, ipotesi di un delitto” per Daniela Piazza Editore.

Nel 2015 fonda una propria compagnia teatrale chiamata “Roccaroiu” dove si cimenta sia come regista che come attore portando in scena spettacoli originali legati alle tradizioni del territorio dove vive.

Dal 2018 insegna Fumetto e Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo e nelle succursali di Asti e Milano.

Parallelamente al fumetto porta avanti anche una propria ricerca pittorica informale sui colori esponendo le proprie opere sia in mostre collettive che personali ad Asti, Canelli, Milano, Firenze e in Svizzera.