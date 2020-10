Viene proprio da pensare che tante persone non sappiano a cosa servano quelle campane verdi che si trovano in molti angoli della città. E’ una riflessione che è sorta dopo che i volontari di Protect our home ha ritrovato numerosissime bottiglie di vetro nascoste tra piante e cespugli nei pressi della scuola elementare Salvo d’Acquisto e all’asilo nido Lo Scoiattolo di Asti, durante la loro ultima raccolta.

“Di primo acchito la zona ci è sembrata abbastanza pulita, dopo un breve controllo abbiamo trovato tantissime bottiglie di vetro ed i soliti tanti, troppi mozziconi per terra, soprattutto nei pressi della panchine. – raccontano i volontari che sono stati impegnati nella pulizia. “Intorno sono presenti molti cestini ed una campana di vetro! Ma purtroppo per tante persone, la civiltà è una parola sconosciuta …”

I volontari non si scoraggiano, anzi, nuovi amici si stanno unendo a loro nelle raccolte, segnale di sensibilità verso l’ambiente molto gratificante. E ricordano a tutti una cosa importante, di segnalare le zone della città che hanno bisogno di una ripulita.

