“Camminatori resistenti” da Arona a Genova passando per Asti e Costigliole

Cinque coraggiosi “camminatori resistenti” della Casa del Popolo di Arona hanno concluso nei giorni scorsi la loro lunga marcia, tutta a piedi, soprannominata “Percorso Protetto”, fino a Genova, per recuperare lungo la strada le risorse per rimettere in sesto il tetto della loro sede. Lungo il percorso, sostenuto dalle diverse Anpi del Piemonte orientale e della Liguria, i cinque camminatori sono stati ospiti, in collaborazione in questo caso con l’Anpi provinciale di Asti, della Casa del Popolo Santa Libera del capoluogo e della sezione “Attilio Prunotto” di Costigliole d’Asti.

In tutte e due le occasioni i cinque ospiti di Arona hanno incontrato giovani e meno giovani resistenti – a Costigliole era presente anche Enza Prunotto, figlia del Comandante “Attila” – con cui hanno scambiato ricordi, opinioni, memorie e soprattutto molta musica.

Nella foto, i cinque camminatori resistenti di Arona davanti al Caffè Roma di Costigliole prima di partire per Priocca e Alba dove sono giunti accompagnati da due componenti della sezione Anpi del paese.