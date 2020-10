Aumento dei positivi a Buttigliera d’Asti: “Necessario rispettare le indicazioni di sicurezza”

La situazione dei contagi a Buttigliera d’Asti è in peggioramento con un aumento dei positivi.

A comunicarlo è il sindaco Guido Fausone: “La tendenza è in aumento da alcune settimane, per cui invito tutti a rispettare le ormai note indicazioni di sicurezza”.

“Ricordo che il lavaggio delle mani previene, oltre che il Covid-19, anche altre infezioni compresa l’influenza – continua il primo cittadino – Sottolineo l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto in quest’anno molto delicato. Invito le persone più fragili e i soggetti a rischio a rivolgersi al proprio medico di base per avere le informazioni necessarie e dirimere eventuali dubbi. Il vaccino antinfluenzale non protegge dal Covid-19 ma, visto che i sintomi sono simili, si evita di sovraccaricare gli ospedali già in affanno. Negli ospedali è imminente una nuova trasformazione di alcuni reparti in aree Covid-19, con riduzione o sospensione di determinati servizi non essenziali. Ricordo ad esempio che in primavera è stato necessario sospendere tutti gli interventi non salvavita o urgenti. E’ un gesto di responsabilità civile non sovraccaricare il sistema sanitario con mali di stagione facilmente prevenibili”.

Ad oggi nel comune del Pianalto, secondo quanto indicato sulla mappa dei contagi della Regione Piemonte, i positivi residenti sono 7 ma, sui valori assoluti dei contagiati, il Sindaco sottolinea di evitarne la speculazione perché “il numero assoluto dei positivi purtroppo è variabile e indicativo fino ad un certo punto“: bisogna infatti ricordare che questo dato comprende anche persone positive che hanno la residenza nel Comune di riferimento ma che al momento non vi risiedono.

Il dato importante a Buttigliera d’Asti è che non si segnalano casi di Covid19 in Casa di riposo, nella quale sono state immediatamente attivate delle specifiche procedure per garantire la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori.