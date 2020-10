Attivo il portale del contribuente a Villanova d’Asti

E’ possibile da oggi, per i cittadini del Comune di Villanova d’Asti, consultare il portale web del contribuente, tramite autenticazione con il sistema Spid o registrandosi (guardare barra verde in alto dopo aver aver avuto accesso al portale), opzione che durerà soltanto qualche mese perché dopo sarà possibile autenticarsi solo con lo Spid.

Inizialmente si potrà vedere esclusivamente la posizione Tari in attesa di caricare anche la posizione Imu, Tosap ed Icp, nei prossimi mesi. All’interno della pagina personale sarà possibile anche vedere e verificare i dati castali delle proprie abitazioni.

E’ un progetto che mette all’avanguardia il Comune di Villanova d’Asti in provincia di Asti per dare maggiore autonomia e trasparenza al cittadino che potrà verificare, tra le altre cose, se è in regola con la tassa rifiuti e se l’Amministrazione Comunale ha caricato il pagamento (talvolta può succedere anche quello).

In questi anni dopo aver informatizzato l’iscrizione alla mensa scolastica, al trasporto scolastico, aver aggiornato il sito comunale, grazie al progetto organizzato a livello provinciale, l’Amministrazione comunale si spinge ancora oltre in un’ottica di digitalizzazione.

Sarà tra l’altro possibile fare anche segnalazioni specifiche in merito ai propri tributi.

Ecco il link: https://www.comune.villanova.at.it/it/news/a-villanova-d-asti-e-online-il-portale-del-contribu