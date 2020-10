“Attenzione alle false mail Inps per l’accredito dei 600 euro”: l’allerta della Polizia Postale per la nuova ondata di phishing

Una nuova ondata di truffa definita phishing si sta verificando in questi giorni: a segnalarlo è il Commissariato di Ps Online che mette in allerta su false mail dell’INPS.

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo emesso il bonifico a vostro favore ID CVD – IT –SP – 12334124/2020 di euro 600,00 da I.N.P.S. – purtroppo le tue coordinate bancarie non sono corrette per ricevere il bonifico – aggiorna i tuoi dati e conferma la tua identità accedendo al link allegato in questa email – Aggiorna immediatamente le informazioni sul bottone sottostante “

È questo il contenuto di e-mail, a scopo di phishing, inviate in queste ore a ignari utenti con la finalità di sottrarre fraudolentemente dati sensibili.

“Trattandosi di e-mail dal contenuto inaffidabile e ingannevole è consigliabile non dare alcun seguito, non cliccare su link e non fornire alcun dato personale.

Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili” raccomanda il Commissariato di PS Online.