Astipride, sabato in piazza per la legge contro la misoginia e l’omotransfobia

Asti Pride, Amnesty Iternational Asti, Casa del Popolo, A Sinistra Asti e insieme a tante altre organizzazioni, sabato 17 ottobre si riuniranno per aderire al sit-in contro la misoginia e l’omotransfobia: appuntamento alle ore 16 in Piazza Marconi ad Asti.

La motivazione trainante è che il 20 ottobre il Parlamento Italiano riprenderà l’iter di discussione della proposta di legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

“Saremo in piazza perché è arrivato il momento che l’Italia segua l’esempio degli altri Paesi europei.

Non si può più girare la testa dall’altra parte.

È ora di fermare l’odio, di fermare la violenza.

Non c’è più tempo. Il Parlamento deve approvare subito una legge seria ed efficace”, si legge sulla pagina dell’evento facebook .

In piazza dovranno essere rispettate tutte le disposizioni vigenti per il contenimento del contagio del Covid-19.