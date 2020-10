Asti, vetrine in rosa ad accogliere i corridori del Giro d’Italia

La Confcommercio, considerata l’importanza dell’arrivo in città della tappa del Giro d’Italia dal punto di vista mediatico e della promozione del territorio, è certa che Asti saprà offrire una immagine positiva, gioiosa ed accogliente e per favorire tutto questo ha inteso promuovere, di concerto con il Comitato Organizzatore, l’iniziativa Vetrine in Rosa.

Le vetrine dei negozi e dei bar potranno “tingersi di rosa” grazie alla fantasia dei commercianti che potranno utilizzare un gadget composto dal manifesto, la maglietta, la locandina e la pubblicazione ufficiale dell’evento, che verranno distribuiti gratuitamente da lunedì 5 ottobre 2020.

Partecipando all’iniziativa “vetrine in rosa” i negozi, bar e le varie attività potranno quindi offrire una immagine diversa collegata ad una nota di colore del Giro d’Italia .

Le vetrine verrano fotografate e le immagine faranno parte di una “raccolta speciale” che verrà pubblicata sui profili facebook e istagram di Confcommercio , che riserverà una “sorpresa” per le vetrine che prenderanno più like.