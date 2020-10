Asti, venerdì sospensione attività di prenotazione visite ed esami ASL

Per la sola giornata di venerdì 9 ottobre, il servizio di prenotazione visite ed esami garantito dal Centro Unico Prenotazioni Asl di Asti sarà sospeso a causa della necessità di un aggiornamento ed allineamento informatico in vista dell’apertura del CUP Regionale che, da lunedì 12 ottobre, affiancherà le tradizionali modalità di prenotazione.

L’Azienda tiene a sottolineare come tutte le impegnative urgenti (classe di priorità U) saranno comunque gestite ed assicurate dagli operatori presenti agli sportelli ubicati al piano -1 dell’ospedale di Asti e presso le sedi territoriali.

La sospensione del servizio di prenotazione non comporterà, invece, alcun disagio o limitazione per quanto concerne gli esami ad accesso diretto del Laboratorio Analisi, né per quanto riguarda visite ed esami già programmati per il 9 ottobre e che verranno normalmente garantiti.