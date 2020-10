Asti, Urbanistica: attivo il servizio di prenotazione online, gli incontri saranno in videoconferenza

Da ieri lunedì 5 ottobre, è attivo il servizio di prenotazione da remoto degli appuntamenti con i servizi e i funzionari del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Asti.

Tale servizio permette di accedere al portale dedicato (clicca QUI per il link) dove il cittadino o il professionista può selezionare l’orario e il giorno disponibili per prenotare l’appuntamento con l’incaricato di cui ha bisogno, indicando l’oggetto della riunione. Gli appuntamenti si terranno in videoconferenza e, solo eccezionalmente in presenza, in quest’ultimo caso è necessario motivare tale richiesta.

“Capendo la necessità di un confronto tra cittadini e operatori con gli uffici comunali al fine di una maggior speditezza e velocità nel definire le pratiche, abbiamo provveduto a realizzare un servizio agile e intuitivo, utilizzabile anche in questo periodo di Covid-19” ha spiegato il sindaco Maurizio Rasero.

“Continua l’implementazione dei servizi digitali nel Settore Urbanistica e Attività Produttive, in linea con l’ammodernamento dei servizi. Con questa nuova funzionalità cittadini e professionisti possono interloquire con gli uffici in modo più trasparente, senza fare coda e senza recarsi in comune. Un’altra promessa che questa amministrazione ha mantenuto nonostante le difficoltà del momento” aggiunge il vicesindaco e assessore al Commercio e Urbanistica e Attività Produttive, Marcello Coppo