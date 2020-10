Asti, un tavolo di lavoro tra Comune e associazioni contro le truffe agli anziani

Un atto aggiuntivo al Patto per la sicurezza integrata e urbana nell’Astigiano tra la Prefettura e il Comune di Asti (nella foto la firma del sindaco e del prefetto), firmato il 6 ottobre scorso, ha dato il via al Tavolo Anziani, con i presidenti delle associazioni Ada, Anteas, Auser e l’assessorato alle Politiche Sociali.

La prima riunione, fissata per mercoledì prossimo, 14 ottobre alle 9 inizierà ad approfondire come utilizzare nel modo più efficace possibile, le risorse destinate alla realizzare di campagne di tipo informativo e formativo, le misure dì prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

All’incontro saranno presenti l’assessora alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, il dirigente Roberto Giolito e il comandante della Polizia municipale, Riccardo Saracco.