Asti, test sierologico agli agenti della Polizia Municipale

E’ stata votata all’unanimità dalla giunta del Comune di Asti la delibera per la stipula del protocollo operativo tra l’Amministrazione comunale e l’ASL di Asti per l’effettuazione dei test sierologici al personale della Polizia Municipale di Asti.

“Questo protocollo è un importante segnale che vogliamo dare ai nostri agenti della Polizia Municipale, giornalmente impegnati sul territorio in questa difficilissima emergenza e che ora sta tornando prepotentemente alla ribalta: allo screening potranno partecipare su base volontaria tutti i componenti del Comando di Asti, i quali, in caso di esito positivo, saranno ricontattati dall’ASL per l’effettuazione del tampone rino-faringeo di controllo – commentano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla Polizia Municipale Marco Bona – Ringraziamo l’A.S.L. AT e il Commissario Messori Ioli per la disponibilità e l’opportunità concessa ai nostri agenti, in modo da avere sotto controllo la diffusione di questa bruttissima malattia, e cogliamo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine ai medici e a tutto il personale sanitario che sta operando in questa lunga emergenza” .