Asti, stasera il consiglio comunale: si ritenta l’elezione online del presidente

Questa sera il consiglio comunale si riunirà alle 19.30 per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio comunale in conseguenza delle dimissioni di Giovanni Boccia.

In considerazione del perdurare delle criticità legate alla diffusione del virus Covid-19 e delle ultime misure adottate dal Governo, visto che l’attuale sala consiliare, attrezzata per lo svolgimento delle sedute, ha una capienza limitata che non consente la presenza dell’intero Consiglio comunale nel rispetto delle norme sulla sicurezza, la seduta si svolgerà secondo modalità di videoconferenza, completamente a distanza.

La votazione, a schede segrete, sarà svolta mediante un’apposita piattaforma informatica certificata, chiamata “ELIGO”, idonea a garantire la segretezza e l’anonimato del voto espresso in modalità telematica.

La prossima settimana, martedì 27 ottobre alle 19,30, è prevista un’altra seduta del consiglio comunale, sempre in modalità telematica, in cui, come da convocazione, saranno trattati i seguenti ordini del giorno

1) Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Asti. Modifiche allo Statuto e alla Convenzione. Provvedimenti. (referente: Assessore Imerito).

2) Attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. (referente: Sindaco).

3) Mozione in merito a: “Quanto vale un anno? A poco più di un anno di attività della Fondazione Musei: Quale bilancio?” – Presentata dai consiglieri comunali Malandrone e Quaglia (ex art. 47, comma 8, del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali e delle commissioni consiliari).

4) Mozione in merito a: ”Richiesta di ritiro o sospensione del disegno di Legge regionale Allontanamento Zero” – Presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico.