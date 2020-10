Asti, posticipato a gennaio l’inizio dei corsi Utea

A causa della situazione attuale dell’emergenza sanitaria, il Consiglio direttivo dell’Utea (Università Tre Età di Asti) ha deliberato che tutti i corsi, ad eccezione di H02 ed H03 di lingua inglese, avranno inizio a gennaio 2021.

In una nota si legge: “Il Consiglio direttivo ha così deliberato in considerazione della gravità che la pandemia ha assunto e per salvaguardare la salute dei soci, dei docenti e di chi a vario titolo lavora nell’ambito dell’UTEA”.

Fanno accezione i corsi di . Le lezioni previste per novembre e dicembre 2020 saranno recuperate a fine corso.

Gli uffici sono temporaneamente chiusi al pubblico. Per informazioni: 0141437247; info@utea.it