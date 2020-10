Asti, piazza del Palio ripulita con il Lions Club Asti Alfieri

Continua l’impegno del Lions Club Asti Alfieri, a favore della tutela dell’ambiente. Dopo aver già piantumato diversi alberi in città, aver raccolto e donato al Centro tumori di Candiolo, oltre 300 kg di tappi, ieri, domenica 25 ottobre, sono stete ripulite alcune siepi del centro città.

Diversi soci e molti nostri concittadini, si sono uniti alla riuscita iniziativa che ha visto tutti impegnati, nonostante le intemperie climatiche, nella centrale ex Piazza Campo del Palio. Preziosa e fattiva è stata la collaborazione del Lions Club Nizza/Canelli e del LC Moncalvo Aleramica, entrambi presenti con i loro rispettivi Presidenti.

Non è mancato l’appoggio e l’incoraggiamento delle Istituzioni locali, che hanno apprezzato e lodato la nostra iniziativa. Sono intervenuti Renato Berzano (assessore all’Ambiente del Comune di Asti), Giancarlo Vanzino (vice presidente dell’A.S.P. Azienda Servizi Pubblici) e la vice presidente della Provincia di Asti Francesca Ragusa.

“Un’improvvisa pioggia, unita ai freddi autunnali, non ha fermato i coraggiosi presenti che hanno fatto del loro meglio per abbellire ulteriormente il centro cittadino” hanno affermato i volontari.