Asti, passata la piena del Tanaro: idrovore al lavoro in alcune zone della città (video)

E’ passata tra le 16 e le 17 la piena del Tanaro ad Asti con il livello dell’acqua che ha superato i 5,5 metri, ilmassimo registrato dalla stazione Arpa sul ponte Secondino Ventura 5,54 metri, leggermente superiore alla soglia di pericolo.

Come ha spiegato il sindaco Maurizio Rasero nelle sue dirette facebook, l’unica conseguenza della piena è stato il mancato funzionamento del depuratore che ha creato alcuni disagi nelle zone a sud della città dove le cantine hanno iniziato a riempirsi di acqua. Tre gli interventi segnalati dal sindaco: uno alle Trincere, uno in Via Torchio-Via Goria e uno in Via Arno con le idrovore in azione per svuotare le cantine e i cortili allagati.

Nella zona all’altezza del ponte sulla tangenziale il Tanaro ha esondato allagando i campi adiacenti, ma senza causare danni ad abitazioni o persone.

Di seguito i video pubblicati dal sindaco dal passaggio della piena agli interventi nelle zone in cui si sono verificati i disagi.