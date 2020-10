Asti, nuova nottata di auto incendiate in città

Intensa nottata di lavoro per il Comando di Asti dei Vigili del Fuoco.

Diverse squadre sono state impegnate per incendi a tre autovetture in contemporanea in Asti.

Gli incendi si sono verificati tra le 3:45 e le 4:30: prima in via Grandi, dove è andata a fuoco una Fiat 500 (sul fatto indaga la Polizia di Stato), poi è stata la volta di un Doblò in corso Cavallotti (caso su cui procedono i Carabinieri) ed infine una Lancia Phedra in via Pietro Micca, su cui procede la Polstrada.

Non è la prima volta che, nel corso della notte, accadono episodi simili: lo scorso 2 settembre, furono prese di mira diverse auto in Piazza Campo del Palio, oltre a cassonetti ed una centralina telefonica.