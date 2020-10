Asti, Mario Malandrone: “Cosa intende fare il Comune per rendere più sicura zona Babilano?”

A seguito dei recenti fatti di cronaca (leggi QUI) e dei numerosi atti di vandalismo che ormai da tempo interessano lo Scalo Babilano (zona alle spalle dell’Enofila), il consigliere comunale di minoranza Mario Malandrone (Ambiente Asti) ha inoltrato un’interrogazione al sindaco di Asti per fare il punto sulla sicurezza della zona.

Si tratta di un’area utilizzata da molti cittadini pendolari per la sosta delle autovetture, in cui sono collocati diversi servizi per la città, quali uffici, associazioni di categoria oltre ad essere un quartiere residenziale, dove molte auto degli abitanti permangono in sosta nelle ore notturne. Qui inoltre sostano i pullman del Comune di Asti e numerosi pullman di linea e si trovano il plesso utilizzato dalla Scuola Media Jona nell’ex enofila, in orario mattutino e pomeridiano e la sede centrale dell’Istituto Statale di Istruzione degli adulti, Cpia 1 Asti.

“A poche centinaia di metri, vi sono telecamere mentre tale zona è sempre stata dimenticata come zona da controllare e rendere più sicura” dichiara Malandrone che interroga l’Amministrazione per sapere: come intenda rendere sicura tale zona per i cittadini che lasciano in sosta l’autovettura; come intenda vigilare esternamente sugli spazi prossimi a due importanti plessi scolastici; come intenda vigilare e rendere maggiormente sicura la sosta di pullman e di scuolabus della stessa amministrazione comunale; se vi sia un piano per installare telecamere a protezione di beni e di servizi collettivi; come si intenda vigilare sulla sicurezza di cittadini che per motivi di lavoro, studio o perchè residenti nel quartiere frequentano lo Scalo e la zona alle spalle del CPIA e a ridosso dell’Ex Enofila; come si intenda monitorare la zona onde evitare atti vandalici, furti, criminalità; come si intendano rafforzare i controlli da parte delle forze di polizia.