Asti, logistica integrata: corso gratuito per disoccupati

Occuparsi di tutte le attività organizzative e gestionali riguardanti il trasporto merci richiede un sempre maggior numero di risorse professionali preparate: il settore logistico è infatti in continuo sviluppo e cresce la domanda di figure specializzate che sappiano gestire le varie fasi delle attività.

Per rispondere a questa esigenza EnAIP Asti organizza il corso gratuito di “tecnico specializzato in logistica integrata”, un percorso aperto a diplomati disoccupati che ha una durata di 800 ore, di cui 320 dedicate allo stage in azienda.

Questa figura professionale opera all’interno di imprese industriali e commerciali nell’ambito della programmazione, della gestione e del controllo dei flussi fisici e delle relative informazioni, declinando sia i processi di una filiera B2B (business to business) che B2C (business to consumer).

Durante le lezioni verranno fornite le competenze per coordinare i sistemi necessari

-alla gestione commerciale della rete distributiva e dei livelli di scorta;

-alla pianificazione delle reti di trasporto territoriali locali.

Per informazioni e iscrizioni: https://enaip.org/fksv oppure contattare Enaip Asti con sede in via del Varrone, 54 ad Asti, tel 0141.353199 email: csf-asti@enaip.piemonte.it