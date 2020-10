Asti, lavori stradali: i bus della linea 7 in direzione via Foscolo cambiano percorso

Gli autobus della linea 7 in direzione via Foscolo, a causa di lavori stradali, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, dalle 8,30 alle 18, non transiteranno in via Rosa e via Berlinguer, ma raggiungeranno via Mons. Marello percorrendo via Conte Verde.

Saranno soppresse l’ultima fermata di corso Dante e le fermate di via Rosa e via Berlinguer, sostituite dalla fermata provvisoria di via Conte Verde, di fonte alla scuola Mazzarello.

Per informazioni, 0141.434711 (Movicentro), www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.