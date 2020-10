Dopo la forte pioggia di questa notte la situazione del Tanaro ad Asti è sotto controllo.

L’Arpa Piemonte ha aggiornato la situazione in Piemonte, alle 8 la piena di Tanaro stava transitando nella sezione di Farigliano (CN) con valori oltre la soglia di pericolo, mantenendosi in tali condizioni fino ad Alba (CN) grazie anche al contributo dello Stura di Demonte che a Fossano (CN) ha registrato livelli prossimi alla soglia di guardia.

Secondo le previsioni dell’Arpa i livelli idrometrici sono attesi in significativa crescita nelle sezioni di Alba (CN), Asti e Alessandria, con portate al colmo previste di circa 2.000-2.200 mc/s.

Le precipitazioni nelle ultime 24 ore nell’astigiano hanno avuto valori tra i 90 e 120 sulla zone del cuneese al confine con la Liguria, dalla valle Stura alla Valle Pesio, hanno avuto valori mediamente di 250-300 mm e punte di oltre 500 mm e nelle valli appenniniche dell’alessandrino valori intorno ai 150-200 mm. Precipitazioni molto forti anche sul settore nordoccidentale di torinese, con valori intorno ai 200 mm, biellese, con valori mediamente di 350-400 mm e punte di oltre 550 mm, alto vercellese con valori mediamente di 300-350 mm. Anche nel verbano le piogge persistenti hanno fatto registrate valori intorno ai 350 mm ma con punte di oltre 600 mm.