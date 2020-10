Asti, la minoranza: “Sindaco e maggioranza si rifiutano di discutere della Jona in Consiglio Comunale”

Riceviamo e pubblichiamo

Durante la seduta di Consiglio Comunale, la Minoranza in modo compatto ed unito ha posto all’ Amministrazione Comunale e al sindaco le questioni e le preoccupazioni dei genitori della Jona, lo ha fatto anche presentando un ordine del giorno al fine di poter visionare insieme a tutte le forze politiche al sindaco e ai rappresentanti dei genitori quelle problematiche che giustamente vengono segnalate dai genitori della scuola Jona che chiedono a codesta Amministrazione di risolvere in modo veloce ed adeguato.

L’ amministrazione però ha scelto di votare e discutere rimandando la pratica a fine consiglio comunale, un finale amaro però perchè non si è riusciti ad esprimere per problemi tecnici un presidente del consiglio, a discutere le pratiche successive perchè mancava nuovamente il numero legale per colpa della maggioranza e di conseguenza nemmeno a votare un ordine del giorno che poteva in qualche modo essere di supporto a queste problematiche.

Purtroppo un altra occasione persa da parte di codesta Amministrazione per venire incontro alle richieste di questi cittadini giustamente preoccupati.

Restano solo le parole urlate malamente dal Sindaco che alla Jona è tutto a posto, non ci sono problemi…

I Gruppi Consiliari di Minoranza