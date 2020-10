Asti, incontro con la garante regionale dell’infanzia: i progetti a tutela dei minori sul territorio

Nella mattinata di mercoledì 14 ottobre a Palazzo Mandela la garante per i diritti dell’infanzia e degli adolescenti locale Saveria Ciprotti ha incontrato l’attuale Autorità Garante delle Regione Piemonte Ylenia Serra.

All’incontro hanno partecipato l’assessora alle Politiche Sociali Mariangela Cotto e Cristina Gai, responsabile Servizio Famiglia e Minori, Adulti e Segretariato Sociale. Le tematiche affrontate hanno riguardato in modo particolare, progetti, programmi ed esperienze di promozione a tutela dei diritti dei minori, attivi sul territorio locale e regionale.

Particolare attenzione è stata rivolta all’illustrazione, da parte di Cristina Gai e dalla Garante Ciprotti, del progetto “Se mi ascolti tutto passa” iniziativa territoriale rivolta al benessere dei minori coordinata e gestita da diversi attori pubblici e privati: Comune, Prefettura, Consultorio familiare ASL-AT, Polizia Locale, l’associazione Mani colorate in collaborazione con Save the Children, promossa e rivolta alle scuole primarie del territorio astigiano.

E’ stato inoltre sottolineato il continuo impegno nella costruzione di una rete di “Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati” e la Garante Regionale ha ricordato che è ripartito in sede regionale il sesto corso per Tutori volontari.