Asti, incidente stradale in via Conte Verde

Un incidente stradale è accaduto pochi minuti fa (verso le 13,30 ) ad Asti.

In via Conte Verde, nel tratto tra l’incrocio con Via Foscolo e la rotonda con Via Vogliolo, si sono scontrate due auto, tra cui una volante della Polizia. Dalla prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la volante della Polizia stava percorrendo la via a sirena spiegate per un intervento, mentre l’altra auto stava uscendo dal parcheggio; l’urto ha causato la carambola dei due mezzi con uno dei due finito contro la palina dei bus.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Asti per mettere in sicurezza i mezzi e l’ambulanza per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi, dalle prime informazioni i due agenti sono stati portati al Pronto Soccorso di Asti ma non sarebbero in gravi condizioni. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale, il tratto di strada è stato chiuso alla circolazione.