Asti, incidente: scontro tra auto e ambulanza

Incidente in centro ad Asti, pochi minuti fa (alle 12 circa del 27 ottobre) in corso Pietro Chiesa all’incrocio semaforico con via Galileo Ferraris.

Dalle prime testimonianze un’auto si è scontrata con un’ambulanza che sopraggiungeva in sirena passando con il segnale rosso.

Sul posto sono arrivate due altre ambulanze: una per prestare i primi soccorsi alla giovane donna che era alla guida dell’auto ed è rimasta incastrata nel mezzo, l’altra per soccorrere la persona che si trovava sull’ambulanza incidentata e proseguire il trasporto all’Ospedale di Asti.

Nel frattempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto e la Polizia Municipale.