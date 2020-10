Ancora auto incendiate nella notte ad Asti

Nonostante le Forze dell’Ordine nei giorni scorsi abbiano individuato il responsabile degli incendi notturni a diverse auto e bus avvenuti ad Asti nelle scorse settimane, nella notte si sono di nuovo verificati episodi simili.

Un intervento segnalato dai Vigili del Fuoco questa notte è stato in Via San Martino (nelle foto). Per motivi ancora in corsa di accertamento un’auto ha preso fuoco, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la strada. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.

Da testimonianze di cittadini, non sarebbe l’unico episodio avvenuto nella notte: anche nella zona tra Via Comentina e Via Guttuari pare si siano verificati incendi ad altre auto.