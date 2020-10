Asti, il nuovo presidente del Consiglio comunale si decide online

Tra una settimana esatta si dovrebbe conoscere il nome del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Asti, che prenderà il posto di Giovanni Boccia che ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana.

L’elezione del nuovo presidente, infatti, è il primo punto del Consiglio Comunale convocato per venerdì 9 ottobre alle 19.30 dalla Vice Presidente del Consiglio comunale, Monica Amasio. La seduta si svolgerà in modalità telematica, ma è comunque consentito ai componenti del Consiglio comunale di partecipare fisicamente alla seduta nel rispetto delle disposizioni normative dettate ai fini del contenimento del rischio di contagio. La votazione a schede segrete del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, spiega il Comune di una nota “sarà svolta mediante un’apposita piattaforma informatica certificata, denominata “ELIGO”, idonea a garantire la segretezza e l’anonimato del voto espresso in modalità telematica.”

Oltre all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale (punto 1) all’ordine del giorno prevede dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio e le comunicazioni del Sindaco e i seguenti punti

2) Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Asti. Modifiche allo Statuto e alla Convenzione. Provvedimenti. (referente: Assessore Imerito).

3) Attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. (referente: Sindaco).

4) Mozione in merito a: “Quanto vale un anno? A poco più di un anno di attività della Fondazione Musei: Quale bilancio?” – Presentata dai consiglieri comunali Malandrone e Quaglia (ex art. 47, comma 8, del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali e delle commissioni consiliari).

5) Mozione in merito a: ”Richiesta di ritiro o sospensione del disegno di Legge regionale Allontanamento Zero” – Presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico.