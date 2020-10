Asti, Genitorinsieme: incontro su come aumentare le difese immunitarie

Giovedì alle ore 20.45 l’assoziazione Genitorinsieme organizza un incontro online, in diretta facebook, su come aiutare il sistema immunitario naturalmenti. l’evento prevede il dialogo con il Dr.Antonio Silvestri, che aiuterà a capire meglio come rinforzare le nostre difese immunitarie e quelle dei bambini, nell’approssimarsi della stagione fredda, attraverso l’alimentazione e sani stili di vita.

Il Dr.Silvestri risponderà alle domande che potranno essere poste in diretta da facebook.

Per chi volesse assistere all’incontro in presenza, che si terrà presso il Posto Buono San Marco di via San Marco nr.18 ad Asti, sarà possibile prenotare tramite mail genitorinsieme.asti@gmail.com (posti limitati).