Asti, “Essenziali per natura”: al punto vendita Natursì oltre 100 prodotti bio a costo ridotto

Da domani martedì 6 ottobre e per un anno intero al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti si potrà trovare un paniere di oltre 100 prodotti biologici ad un prezzo accessibile denominato “Essenziali per Natura”.

Il progetto nasce da una fortissima esigenza sociale e culturale: permettere l’accesso ad alimenti di base, semplici, sani e di primissima necessità ad una fascia più ampia della popolazione, riducendo il più possibile la barriera del prezzo. Un progetto importante messo in campo da NaturaSì con un lungo lavoro che ha coinvolto tutti gli attori delle filiere garantendo sempre e comunque la giusta retribuzione agli agricoltori.

La valenza sociale di “Essenziali per Natura”, che rende accessibile il bologico, è una proposta di sobrietà e salute con prodotti semplici, non lavorati e più salutari per la persona. E’ un’iniziativa contro lo spreco con l’offerta di frutta e verdura così come ce li dà la natura riducendo l’immensa quantità di prodotti scartati per pura ragione estetica; è amica dell’ambiente attraverso l’introduzione articolata dei prodotti sfusi che riducono i confezionamenti.

Essenziali per Natura non si tratta di una promozione ma di un listino sociale che rimarrà valido per un anno intero.

Sul sito www.ravafava.it si potranno conoscere tutti i prodotti di questo listino con relativi prezzi.