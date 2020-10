Asti, confermata anche per il commercio ambulante l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Buone notizie per gli operatori del mercato. Il Comune di Asti comunica che l’articolo 109 della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, convertendo il decreto di maggio in legge, stabilisce il diritto per gli operatori su area pubblica ad ottenere l’esenzione della tassa.

Il provvedimento stabilisce l’obbligatorietà della cancellazione ed il diritto ad un eventuale rimborso, oppure un credito verso le amministrazioni comunali, nei confronti degli operatori che avessero già pagato.

Il periodo di riferimento dell’esenzione è dal 1 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dopo che inizialmente il primo decreto aveva stabilito l’esenzione dal 1 marzo al 30 aprile 2020.

Tale provvedimento è stato ovviamente recepito dal Comune di Asti e si stanno predisponendo celermente i conteggi e le procedure necessarie per darne attuazione.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Siamo lieti che le proposte avanzate dai comuni, tra cui il nostro, siano state recepite. Tutti sanno la mia storia e come sono vicino ai commercianti del mercato”.



Il Vicesindaco Marcello Coppo dichiara: “Un provvedimento che almeno in parte mitiga i grandi sacrifici che gli operatori del mercato stanno sostenendo in questo momento, gli uffici stanno verificando i dati e l’Amministrazione è vigile per addivenire ad una veloce istruttoria delle procedure necessarie”

L’assessore al Bilancio Renato Berzano dichiara: “Il provvedimento è in linea con la politica tariffaria di aiuto che stiamo attuando in diversi settori, nonostante le difficoltà che stiamo affrontando. Speriamo che lo Stato ristori il Comune degli sforzi immani che sta sostenendo, non lasciandoci soli”.