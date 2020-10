Asti, con ASIAP e UICI nuova vita al giardino di via Omedè

Nelle scorse settimane l’Associazione Senegalo-Italiana (ASIAP) e altre associazioni del territorio astigiano hanno dedicato alcune giornate a pulire e rigenerare il giardino di via Omedè, con il patrocinio del comune di Asti.

Tra queste ha sposato l’iniziativa anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che si è proposta di apporre una apposita targa all’ingresso dei giardini, in ricordo di Aurelio Nicolodi, fondatore dell’Associazione UICI. La proposta è stata accolta con piacere dalle altre associazioni e l’evento sarà organizzato domenica 25 ottobre, alle 10 presso il giardino.

“In questo giorno si vuole invitare la città di Asti a partecipare ad un riconoscimento pubblico, creando un momento di festa in cui l’ASIAP e l’UICI collaborano con la città di Asti per uscire dall’invisibilità che in un certo modo è connaturata in loro – spiega l’assessora alle Politiche sociali Mariangela Cotto – Da un lato, i migranti ricordano chi ‘non si vuole vedere’ perché, secondo un luogo comune, non apportano nessuno beneficio alla città in quanto ‘nulla facenti’, e da l’altro i portatori di disabilità visiva e motoria sono ‘non visti’ perché ancora soggetti a stereotipi di emarginazione”.

Da diversi anni il giardino di via Omedè è in un profondo stato di degrado. Spesso pieno di bottiglie di alcolici rotte o immondizia di ogni genere. Non è più il giardino ridente di una volta pieno di giochi per i bambini che lo frequentavano. Proprio per far fronte a questa situazione è stato pulito a fondo, le panchine sono state messe a nuovo, il muro ridipinto e sono stati ricreati giochi per terra come il gioco della settimana e forza quattro.

“Con questo progetto si vuole anche sensibilizzare il vicinato, ormai deluso e rassegnato, a prendersi nuovamente cura di questo giardino che ha bisogno di essere ripopolato da bambini e dalle loro famiglie. La collaborazione di tutti, Comune, Forze dell’Ordine e Associazioni, consentiranno una nuova vita al giardino, così da farlo diventare un luogo di rispetto e di eventi cittadini” aggiungono Cotto e il sindaco Maurizio Rasero.