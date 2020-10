Asti, Comune e ASP: “Piene e depuratore, 5 milioni di euro in attesa di partire”

Riceviamo e pubblichiamo

In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa relativamente all’evento di piena del 3 ottobre ed al funzionamento del depuratore, Comune e ASP ritengono necessario precisare quanto segue.

Come noto, durante significativi eventi di piena, in particolare quando i livelli del fiume Tanaro superano i 5 metri (livello prossimo alla soglia di “pericolo” indicata dalla protezione civile), le acque sommergono la quota di scarico del depuratore che pertanto deve interrompere la propria attività.

Durante questi eventi, ultimamente più frequenti anche in conseguenza dei cambiamenti climatici in atto, l’impianto del depuratore di Asti, per non essere allagato, deve quindi chiudere gli scarichi sino al passaggio dell’onda di piena. Non avendo più uno sbocco naturale, la rete fognaria, in caso di durate importanti della piena, può rigurgitare causando locali allagamenti soprattutto nelle zone a quota più bassa.

Per dare soluzione al problema – afferma l’Amministratore Delegato di ASP Paolo Golzio – l’Azienda ha programmato e progettato un intervento che consiste nella realizzazione di un impianto che solleva le acque di scarico del depuratore oltre la quota di massima piena del Tanaro in modo da garantirne il funzionamento anche in situazioni di emergenza.

Il Sindaco Maurizio Rasero aggiunge che l’investimento complessivo previsto è di 5,2 milioni di euro, con contributo anche da parte del Comune di Asti per 626.000 euro, e potrà essere mandato in appalto una volta che Rete Ferroviaria Italiana ne avrà concluso il complesso iter amministrativo.