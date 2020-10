Asti, chiusura ufficio pass e permessi ztl/ztm dal 27 ottobre al 9 novembre

I Servizi Demografici del Comune di Asti comunicano che è stata disposta la chiusura dell’ufficio Pass e Permessi ZTL/ZTM da martedì 27 ottobre a lunedì 9 novembre compreso.

I Servizi Demografici del Comune di Asti comunicano che è stata disposta la chiusura dell’ufficio Pass e Permessi ZTL/ZTM da martedì 27 ottobre a lunedì 9 novembre compreso.

• al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30

• al pomeriggio, di martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle 16,30.

Per informazioni: tel. 0141/399389 0141/399431

Per informazioni: tel. 0141/399389 0141/399431