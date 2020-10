Asti, attività di autotrasporto di merci su strada per conto terzi: a gennaio l’esame per diventare gestore

La Provincia di Asti informa che il 28 gennaio 2021 alle 9 si terrà una sessione d’esame per accedere alla professione di gestore dei trasporti in aziende che esercitano l’attività di autotrasporto di merci su strada per conto terzi.

Le prove si terranno presso la Provincia sita in Asti, pazza Alfieri 33, sala Consiglio (primoo piano). Per poter partecipare sarà necessario presentare apposita istanza entro il 14 dicembre 2020 tramite: PEC a provincia.asti@cert.provincia.asti.it (file formato PDF); a mezzo posta raccomandata A.R. a Provincia di Asti – Ufficio Trasporto Merci, P.zza Alfieri n. 33 – 14100 – Asti; consegna a mano (opzione residuale) previo appuntamento telefonico allo 0141433209 – 0141433215.

Qualsiasi chiarimento potrà e dovrà essere chiesto telefonicamente ai seguenti recapiti: 0141433209 – 0141433215.

La modulistica per la formulazione dell’istanza è scaricabile dal sito internet della Provincia di Asti QUI

Data la situazione emergenziale, la Provincia di Asti si riserva la facoltà di interrompere o variare le procedure di partecipazione.

La prossima sessione d’esame, si terrà verosimilmente nel periodo compreso fra giugno e settembre 2021.