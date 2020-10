Asti, ancora una nottata di incendi con auto e bus in fiamme

Ancora una nottata di incendi in Asti.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per spegnere diversi incendi a vetture parcheggiate in città. Sono poche le informazioni che trapelano dal comando provinciale: gli incendi si sono sviluppati tra il centro e la periferia, nuovamente in zona San Fedele.

Tra i vari mezzi che hanno preso fuoco, anche un autobus, da cui si sarebbero generate fiamme che hanno coinvolto anche un’altra vettura, nella zona tra corso Felice Cavallotti e piazza Leonardo da Vinci.