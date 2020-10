Asti, “Adotta una panchina”: una manifestazione di interesse per prendersi cura dell’arredo urbano

L’amministrazione comunale, in seguito al grande riscontro del progetto “Volontariato in panchina” e alle diverse richieste da parte dei cittadini, di potersi prendere cura di alcune panchine in prossimità della propria attività commerciale o della propria abitazione, lancia una manifestazione di interesse.

Pertanto, soggetti pubblici, singoli cittadini, banche, operatori commerciali, parrocchie, enti religiosi, imprese individuali o collettive e chiunque voglia manifestare il proprio interesse, potrà scaricare dal sito del Comune l’apposito modello con cui presentare la propria candidatura redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente oppure mediante firma olografa accompagnata da copia del documento di riconoscimento.

La propria richiesta dovrà pervenire entro le 13 del prossimo 4 novembre tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.comuneasti@pec.it oppure consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Asti (piazza San Secondo 1). Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “INIZIATIVA ADOTTA UNA PANCHINA”.

Per informazioni e chiarimenti contattare: 0141/399043 g.berlinghieri@comune.asti.it; 0141/399505 e.prescinotto@comune.asti.it

“Le iniziative Volontariato in panchina e Adotta una panchina – dichiarano, il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – sono progetti sperimentali rivolti all’intento di avvicinarsi ad un sempre più ampio sistema di amministrazione condivisa, tema che sta molto a cuore a questa Amministrazione”.