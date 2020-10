Asti, 16enne armato fermato dalla Polizia all’uscita di scuola

La Squadra Mobile della Questura di Asti ha arrestato un ragazzo di 16 anni che, all’uscita da scuola, un istituto professionale, aveva con sè una Beretta calibro 22 e 9 cartucce, arma perfettamente funzionante, risultata rubata ad Asti nello scorso mese di luglio, anche se il giovane, durante l’interrogatorio di convalida al Tribunale dei Minori di Torino avrebbe raccontato di aver trovato la pistola vicino casa.

Dalle indagini, il ragazzo aveva avuto un contrasto con un compagno per una ragazza e ora gli inquirenti cercano di capire cosa volesse fare il 16enne con quella pistola, se spaventare solamente il rivale in amore o avesse altre intenzioni. Anche in questo caso, i social non giocano a favore: il ragazzo aveva postato su Instagram nei giorni scorsi un video in cui mostrava l’astuccio con l’arma.