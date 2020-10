Asp Asti, la prossima settimana chiuso lo sportello di igiene urbana

Lo sportello del servizio Igiene Urbana, attualmente ospitato nei locali Asp di via delle Corse, sarà chiuso da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre per consentire le operazioni di trasloco nella sua nuova sede operativa.

Non sarà pertanto possibile ritirare i sacchetti e i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le pratiche per l’accesso all’Ecocentro si potranno sbrigare telefonicamente contattando, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il numero 0141/434662.

Le prenotazioni per il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti (riservato ai residenti nel Comune di Asti, gratuito una volta all’anno) continueranno ad essere effettuate, esclusivamente, contattando il numero 0141/434751, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Lo sportello Igiene Urbana riaprirà lunedì 12 ottobre nella nuova sede di corso Cavallotti 45, all’ingresso del complesso dell’Enofila.

Per informazioni: tel. 0141/434751, www.asp.asti.it e app DifferenziAsti.