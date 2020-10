“Apri alla fiducia”, corso di formazione per soci e volontari Apri Asti

L’Apri di Asti ha organizzato un ciclo d’incontri “Apri alla fiducia” previsti per lunedì 26 ottobre, 9 e 16 novembre 2020.

Gli incontri si terranno presso Il Buono San Marco, in Via San Marco, 18, Asti, dalle 15,30 alle 17. In presenza è possibile accogliere al massimo 12 persone mantenendo il distanziamento previsto dal protocollo. Per tutti coloro, invece, che non possono presenziare è previsto un collegamento Skype seguendo le seguenti indicazioni:

– link per accedere dalle ore 15.25 https://join.skype.com/l87W7wYdkpIg.

– Per informazioni: Fabio Foglio 340 8343686 o Mario Nosenzo 338 5870350