Annullato l’incontro sull’affido “Legami Nutrienti: l’affido un ponte per crescere” di Gefyra Piemonte

Cambio di programma per l’evento organizzato da Gefyra Piemonte, in collaborazione con la Cooperativa La strada di Costigliole: l’incontro per tutte le famiglie interessate ai temi dell’affido e dell’adozione sul tema dell’accoglienza dal titolo “Legami Nutrienti: l’affido un ponte per crescere” in programma sabato 24 ottobre presso il teatro parrocchiale di Valfenera dalle è stato annullato in seguito alle direttive previste nei nuovi decreti anti covid.

Per chi volesse avere maggiori informazioni sull’associazione Gefyra e Gefyra Piemonte può trovare i contatti sulla brochure allegata —->>>Brochure Gefyra