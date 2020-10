Annullata la Fiera del Tartufo di Mombercelli

Nel fine settimana del 17 e 18 ottobreMombercelli doveva ospitare la tradizionale Fiera del Tartufo, ma l’evento è stato annullato.

La comunicazione è stata data pochi minuti attraverso i canali social con il seguente messaggio: “La fiera del tartufo è annullata perché non ci sono le condizioni per garantire uno svolgimento in totale sicurezza mantenendo vivo lo spirito che da sempre contraddistingue questi giorni di festa, all’insegna della condivisione e dell’allegria.

Seguirà comunicato ufficiale.”