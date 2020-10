Ancora senza esito le ricerche dell’uomo scomparso a Priocca da due giorni

Continuano le ricerche di Giovanni Calabrese, l’uomo residente a Priocca di cui non si hanno più notizie da martedì scorso, 6 ottobre.

Le ricerche hanno visto per tutta la giornata di oggi anche l’intervento dell’unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Asti, insieme al personle di Alba, con l’ausilio del Saf Drago, ma purtroppo dell’uomo scomparso non c’è alcuna traccia.

L’uomo non ha fatto rientro presso la propria abitazione dopo essere uscito per la corsa di routine in direzione Castellinaldo; i familiari preoccupati hanno subito segnalato la sua scomparsa e sono iniziate le ricerche e diffusi volantini con la sua foto e la descrizione degli abiti che indossava, una tuta blu e una giacca beige.