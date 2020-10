Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, anche ad Asti, in piazza Statuto, organizzata dalla rete WelcomingAsti, c’è stata la Catena Umana per la Pace e la Fraternità in concomitanza con quella che ha unito Perugia e Assisi.

Distanziati, per le norme anti covid, ma uniti da tanti fili di lana, un centinaio di persone hanno coperto il perimetro della piazza: tra loro, anche molti i bambini delle scuole cittadine che hanno creato tabelloni e catene con i loro disegni. Tra musiche e bandiere multicolori, sono stati posti sul selciato ritagli di stoffa con l’invito a piccoli e grandi di scrivere idee per la pace.

Durante l’incontro è stato letto il messaggio che il Presidente Mattarella ha inviato agli organizzatori della Catena Umana per la Pace e la Fraternità Perugia – Assisi: “La pace è questione che non interpella solo i vertici delle Nazioni o ristrette classi dirigenti. I popoli subiscono le conseguenze delle guerre. È da loro che può venire una nuova stagione di cooperazione, di sviluppo sostenibile, di rispetto reciproco. Ognuno di noi è chiamato a seminare la pace, a partire dalla propria comunità.”