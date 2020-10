Anche ad Asti i banchetti informativi di Amnesty per la campagna #Iomiattivo

La struttura di Asti di Amnesty International Italia presenta #Iomiattivo, la settimana dedicata all’attivismo per i diritti umani, in programma dal 25 al 31 ottobre in oltre 100 città italiane.

“Saremo presenti con un banchetto informativo venerdì 30 ottobre dalle 16,30 alle 18.30, in Piazza Alfieri lato portici Anfossi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 e dei recenti provvedimenti emanati. L’iniziativa rappresenterà un’occasione per essere informati sulle diverse campagne, sulle attività e sui materiali disponibili per l’educazione ai diritti umani (per scuole, docenti, …) e per scoprire nuovi modi di attivarsi in maniera concreta per la promozione e la difesa dei diritti umani insieme agli attivisti di Amnesty International sul territorio” spiegano i referenti astigiani di Amnesty.

L’elenco completo degli eventi è consultabile sul sito internet di Amnesty International Italia.

Amnesty International conta oggi oltre 7 milioni di soci e sostenitori nel mondo di cui circa 80000 in Italia. Nella sua storia l’organizzazione ha svolto campagne per liberare i prigionieri di coscienza, abolire la pena di morte, porre fine alla tortura e alla violenza contro le donne, contrastare impunità e discriminazione, garantire il diritto all’alloggio, alla salute e all’istruzione, riaffermare i diritti umani di migranti, richiedenti asilo e rifugiati